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Тъжна вест! Почина президентът на Крумовград

  • 17 сеп 2026 | 09:22
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Тъжна вест! Почина президентът на Крумовград

Президентът на Крумовград Басри Саров е починал днес, 17 септември, след кратко боледуване. Тъжната новина бе съобщена от футболния клуб.

"С дълбока тъга съобщаваме, че днес, след кратко боледуване, ни напусна президентът на ФК Крумовград – Басри Саров.

Отиде си един добър човек, който с цялото си сърце беше отдаден на ФК Крумовград. Човек, който не просто беше президент на клуба, а живееше с неговите успехи, трудности и мечти. До последно се бореше и даваше всичко от себе си за развитието на отбора и футбола в Крумовград.

След себе си Басри Саров оставя следа, която няма да бъде забравена. Изказваме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, близки и приятели", написаха от Крумовград.

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