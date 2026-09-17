Бизнесът в Дупница с нов жест към Марек

Собственикът на фирма "ПЛАМ и синове" ЕООД Пламен Иванов осигури премиите на футболистите за победата на Марек над Пирин с 3:0. Това е пореден човек от бизнеса в град Дупница, който протяга ръка към клуба.

"Доброто взаимоотношение между Община Дупница и ръководството на Марек с бизнеса за пореден път показва, че при прозрачни действия резултатите са налице. Клубът изказва своята искрена благодарност към г-н Пламен Иванов за оказаната подкрепа и доверие към футболния отбор на Дупница. Вашият жест е важна част от нашия път и ни дава допълнителна мотивация да се стремим към нови успехи!", написаха от стадион "Бончук".

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