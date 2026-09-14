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  3. Камара: Тренировките на Райс са изтощителни, но това ни помага в мачовете

Камара: Тренировките на Райс са изтощителни, но това ни помага в мачовете

  • 14 сеп 2026 | 22:38
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Халфът Агибу Камара реализира един от головете за успеха на Лудогорец с 2:1 над Септември (София) и беше избран за най-добър футболист в двубоя.

"Беше много труден мач. Отборът все пак успя да спечели. За мен това е важно. Сега трябва да се подготвим за следващите срещи”, заяви Камара.

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“Чувствам се добре и съм радостен, че вкарах гол. Мина доста време, в което не се бях разписвал. Разбира се, благодаря на колегите си”, продължи халфът на “орлите”.

“Томас Райс е много добър треньор. Заниманията са натоварващи, но това ни е от полза в мачовете”, каза още футболистът от Гвинея.

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Снимки: Startphoto

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