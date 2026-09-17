Спартак (Варна) урежда защитник след паузата

Ръководството на Спартак (Варна ще уреди защитник след паузата за националните отбори. Става въпрос за левия бранител Закария Тиндано. 19-годишният котдивоарец бе привлечен през лятото под наем от Гьозтепе, който е воден от Станимир Стоилов, но все още няма картотека.

Причините са бюрократични, тъй като младият африканец няма документи за страна от Европейския съюз и ваденето им е тромаво и отнема доста време. "Соколите" се надяват, че проблемът ще бъде решен по време на паузата и Тиндано ще бъде на разположение на временния треньор Васил Петров за гостуването на Ботев (Враца).

"Соколите" се подготвят срещу коварен съперник

Не такъв проблем имаха дошлите под наем от Ботев (Пловдив) Едсон Силва и Чидера Окох, които влязоха в сметките на наставника при нулевото равенство със Славия преди седмица. Преди почивката в първенството варненци ще приемат Локомотив (София). Двубоят на "Коритото" е в неделя от 15:15 часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google