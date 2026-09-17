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Спартак (Варна) урежда защитник след паузата

  • 17 сеп 2026 | 09:25
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Спартак (Варна) урежда защитник след паузата

Ръководството на Спартак (Варна ще уреди защитник след паузата за националните отбори. Става въпрос за левия бранител Закария Тиндано. 19-годишният котдивоарец бе привлечен през лятото под наем от Гьозтепе, който е воден от Станимир Стоилов, но все още няма картотека.

Причините са бюрократични, тъй като младият африканец няма документи за страна от Европейския съюз и ваденето им е тромаво и отнема доста време. "Соколите" се надяват, че проблемът ще бъде решен по време на паузата и Тиндано ще бъде на разположение на временния треньор Васил Петров за гостуването на Ботев (Враца).

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Не такъв проблем имаха дошлите под наем от Ботев (Пловдив) Едсон Силва и Чидера Окох, които влязоха в сметките на наставника при нулевото равенство със Славия преди седмица. Преди почивката в първенството варненци ще приемат Локомотив (София). Двубоят на "Коритото" е в неделя от 15:15 часа.

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