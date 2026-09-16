Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

Бившият треньор на Лудогорец Томас Райс всеки момент трябва да бъде представен като наставник на Трабзонспор. Той води разградчани при победата им над Септември с 2:1 в понеделник, но ден по-късно замина за югоизточната ни съседка, за да парафира договор с турците.

Днес техният президент Ертугрул Доган разкри пред тамошните медии, че е дал на германския специалист годишна заплата от 1,5 млн. евро. От своя страна Райс му предложил именно от нея да удържат неустойката, която ще бъде платена на Лудогорец, което значи, че 12-месечното му възнаграждение ще е малко над милион евро.

“Сблъсквали сме се с треньори, които имат много високи изисквания. Той (б.а. Томас Райс) играеше отличен футбол със Самсунспор. Вярвам, че постигна забележителни резултати въпреки ограничения състав. Привлече вниманието ни. Докато преговаряхме, разбрахме, че в клуба му има проблеми. Първо разговаряхме с клуба му, а след това и директно с него. Процесът беше бърз и искрен.

Той каза: “Няма да обсъждам условия. Ще дойда в момента, в който се обадите“. Оцени високо качествата на състава и отбеляза, че в отбора има важни играчи.

Други чуждестранни треньори постоянно казваха, че ще дойдат едва след паузата за националните отбори. Изискваха тригодишни договори – а в тях, разбира се, има клаузи за сериозни неустойки. Постоянното обсъждане на тези въпроси ме изтощава. Но трябва да му се признае, че когато чу за условията относно неустойката, ни каза: “Удръжте цялата сума на неустойката от заплатата ми“.

Трябваше да печели около 1,5 милиона, но сега ще получава сума, по-близка до 1 милион. Предложението дойде от него, той настояваше за това. Искаше да дойде незабавно”, каза Доган пред турските журналисти.

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