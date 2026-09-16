Левски тренира с Мубарик и Груич преди Залцбург

Левски проведе своята официална тренировка преди утрешния двубой срещу Залцбург в Лига Европа. "Сините" проведоха заниманието на стадион "Георги Аспарухов", докато австрийският тим няма да тренира на софийски терен.

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В тренировката на футболистите на Хулио Веласкес се включиха полузащитниците Марко Груич и Мехди Мубарик. Мачът е от 19:45 часа утре на Националния стадион "Васил Левски".

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