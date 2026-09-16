Промени в състава на Барселона (11-те)

Барселона посреща новака Сантандер в двубой от шестия кръг на Ла Лига. Мачът на “Камп Ноу” започва в 22:30 часа.

Досега тимът на Ханзи Флик е безпощаден - шест победи от шест мача във всички турнири. Новината в стартовите 11 е сядането на пейката на Пау Кубарси. Там са други двама играчи, намиращи се в отлична форма - Антъни Гордън и Фермин Лопес. Вместо тях започват Кристенсен, Адейеми и Олмо.

Сантандер пък вече има 7 точки, но загуби досегашните си две гостувания в първенството.

🚨 ¡Ya conocemos a los 11 jugadores que partirán de inicio hoy en el Camp Nou! #BarçaRacing pic.twitter.com/MEQvHMelyu — Real Racing Club (@realracingclub) September 16, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google