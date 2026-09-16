Ман Юнайтед - Брайтън, куп промени и в двата тима

Манчестър Юнайтед приема Брайтън в мач от третия кръг на Карабао къп. Съдбата реши да си направи шега и срещна двата тима отново в първия кръг за тях в надпреварата за една от двете купи, след като през януари “чайките” отново дойдоха на “Олд Трафорд” в третия кръг, но тогава за ФА Къп и си тръгнаха с успех и продължиха. Днес домакините ще имат възможност за реванш или гостите отново ще покажат, че са един от най-стабилните отбори на Острова в последните няколко сезона.

“Червените дяволи” започнаха колебливо сезона в първенството и до момента записаха две загуби, едно равенство и едва една победа в четири мача, като особено болезнено бе поражението през уикенда в градското дерби със Сити. От своя страна Брайтън започна отново много добре кампанията и след само една загуба и два успеха е шести в класирането на Премиър лийг, но днес отборите ще се изправят в търсене на директна елиминация.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик прави сериозни промени след загубата през уикенда. Само трима запазват местата си след двубоя с “гражданите” и това са Диого Далот, Маркъс Рашфорд и Юри Тилеманс. Новото попълнение Карл Дарлоу прави официален дебют на вратата на тима, а в състава са още играчи като Мейсън Маунт, Лени Йоро, младата надежда Шей Лейси и друго ново попълнение Андрей Сантош. Капитанът Бруно Фернандеш също сяда на пейката.

Representing United this evening... 🥁🏆 — Manchester United (@ManUtd) September 16, 2026

Фабиан Хюрцелер прави шест промени в своя състав в сравнение с тези, които надделяха над Ковънтри. Младокът Малик Ялкуйе, Харалампос Костулас, Лука Вушкович, Оливие Боскали и ветерана Паскал Грос запазват местата си. По традиция на вратата застава Джейсън Стийл, който пази в турнирните битки за “чайките” в последните години. Кощиня, Жауен Хаджам, Паскал Струйк и Чема Андрес записват първи минути като титуляри през сезона.

TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI for #MUNBHA. 👊 pic.twitter.com/gK5tUVYJ7L — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 16, 2026

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Снимки: Gettyimages