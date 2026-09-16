Комо ще удължи договора на своя голмайстор

От Комо са постигнали споразумение със своя нападател Анастасиос Дувикас относно удължаването на неговия договор, съобщава “Скай Спорт”. Така настоящото споразумение, което е до лятото на 2029-а, ще бъде удължено с още една година. Освен това ще има сериозно увеличение на заплатата на играча, която в момента е 800 хиляди евро на сезон.

Дувикас беше привлечен с трансфер от Селта на стойност 14 млн. евро в началото на 2025-а. Оттогава насам той се превърна в голмайстора на състава на Сеск Фабрегас със своите 22 попадения и пет асистенции в общо 62 мача. Също така 27-годишният футболист е национал на Гърция, като има 22 двубоя с две попадения и три голови паса за своята родина.

Como gave Moise Kean his first start this week, but are reportedly also committing Tasos Douvikas to a new and improved contract to June 2030.#Como #SerieA #Calcio #Greece #UCL pic.twitter.com/nFvicTlwkc — Football Italia (@footballitalia) September 16, 2026

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Снимки: Gettyimages