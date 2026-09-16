Спалети: Представете си колко ме е грижа за напрежението

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети се изказа ласкаво за нидерландския НЕК Неймеген преди утрешния сблъсък между двата тима в Лига Европа и увери, че не изпитва напрежение относно бъдещето си в клуба след загубата от Сасуоло.

“Треньорът на НЕК Дик Шрьодер е специалист от висока класа. Той успешно е успял да приложи своите идеи в страна с изтънчена футболна култура. Оставил е своята следа и е изградил отличителен и разпознаваем стил на игра, ставайки трети в първенството. Можем да очакваме уникален подход по отношение на качеството на идеите и намерението да се изпълняват определени действия на терена. Трябва да бъдем подготвени. Най-впечатляващото е, че НЕК вкарва по два гола на мач. Това говори много за нашия съперник. Там имат силни играчи в състава си като Брам Нуйтинк и Душан Тадич.

Срещу Сасуоло можехме да бъдем по-фокусирани и хладнокръвни, като трябва да осъзнаем, че има какво още да подобрим. Трябва да бъдем компактни, за да пресичаме линиите за подаване на съперника и да разпознаваме подходящите моменти за преса. Обяснението все по-малко се крие в отборната тактика, тъй като това вече не е главният фактор за разглеждане, когато се появят проблеми. Разликата идва от това как интерпретираш ситуацията. Трябва да поддържаш определен психически ритъм - качеството, което ти позволява да преодолееш проблема.

🚨🗣️ Luciano Spalletti: "Mental rhythm is the true quality that allows you to move past any problem you might encounter on the field." pic.twitter.com/PYTATtJNqn — Juventus Xtra (@juven_xtra) September 16, 2026

Трябва да бъдем готови. Спечелването на този турнир е цел за редица отбори, но да бъдем подготвени е единственият начин да покажем, че сме от Ювентус. Трябва да покажем кои сме ние - спешност, която надхвърля простата нужда да спечелим утре. Приемането на напрежението е лекарство, което ти помага да живееш добре. Аз съм под напрежение още от десетгодишна възраст, когато трябваше да помагам на семейството ми след училище. Така че си представете колко ме е грижа за това сега, след като подредих толкова много неща в живота си. Аз решавам на кои мисли да дам място в ума ми. Ако слушаш всичко, губиш твоята идентичност. В наши дни всички говорят каквото си искат. Аз не бива да следвам мнението на другите хора.

🚨🗣️ Luciano Spalletti: "Embracing pressure is the remedy for learning how to live. What emerges after defeat is a process beyond my control. In my own mind, I decide which thoughts to give space to." pic.twitter.com/ERdq2L7DxI — Juventus Xtra (@juven_xtra) September 16, 2026

Джовани Карневали (изпълнителният директор - б.р.) e уравновесен и футболен човек. Той знае какво точно e необходимо да се направи и трябва да внесе спокойствие в тима. Аз няма да го разочаровам и ще стана такъв, какъвто той иска да бъда. Феновете са част от играта и е правилно всеки да подкрепя това, което иска. Възможното участие на Андреа Камбиазо и Уестън Маккени в мача е част от оценките, които ще направим. Имаме двама-трима играчи, които вероятно няма да издържат целия двубой, така че не можем да ги пуснем всички от първата минута. Аз обаче искам Маккени на терена от самото начало, така че той ще играе”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

🚨🗣️ Luciano Spalletti: "Carnevali is a football man; he knows exactly what needs to be done and must instill a sense of calm so the team can work effectively. I won't let him down, and I will become what he wants me to be. I will improve." pic.twitter.com/D2qUB4Fopw — Juventus Xtra (@juven_xtra) September 16, 2026

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Снимки: Gettyimages