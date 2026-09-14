Спалети: Загубихме баланс в желанието си да спечелим

Треньрът на Ювентус Лучано Спалети е с раздвоени чувства след поражението с 2:3 от Сасуоло. Срещата на стадион „Мапеи“ бе изключително вълнуваща, като „бианконерите“, допуснали само един гол в първите три кръга, тук инкасираха цели три. Наставникът смята, че една от причините за поражението е, че тимът му е загубил баланса си в края на мача, когато се хвърли с всички сили да търси победата.

„Боли, защото отборът можеше да спечели в края и заслужаваше да направи обрат, но очевидно загубихме баланс и това не трябва да се случва. С осем играчи, които тръгнаха напред да атакуват топката, оставихме огромни празнини в защита. И все пак имахме шансовете да спечелим с 3:2 по-рано, така че играчите си мислеха, че могат да победят. Аз бях този, който ги насърчи да го направят, но може би ме приеха твърде буквално и всички се включиха в атака едновременно. Трябва да вземем положителните намерения от желанието да спечелим на всяка цена и мисля, че те създадоха ситуациите, за да обърнат мача за трите точки. Бяхме обаче в края на срещата и твърде небалансирани. Оставянето на тези пространства без съмнение е наша вина, но то идва от желанието за победа“, започна Спалети.

При първия гол изкуствената засада се провали и Ювентус изглеждаше странно пасивен след тъч, позволявайки на Сасуоло да си подава топката.

„Не бяхме достатъчно агресивни, а след това линията беше твърде висока, оставяйки тези пространства, така че поемаме вината за това. Със сигурност е нещо, което трябва да подобрим“, призна италианецът.

Юве е в разгара на криза с контузени, като липсват Мануел Локатели, Жереми Бога, Уестън Маккени, Андреа Камбиазо, Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Джеф Екхатор и Хуан Кабал. Новото попълнение Рандал Коло Муани пък отново разочарова.

„Трябва да подаваме топката на Коло Муани, защото когато е пренаселено в средата на терена, това означава, че те играят персонално, така че ни е нужен той, за да задържа топката. Вместо това не го търсехме достатъчно, въпреки че понякога е вярно, че и той трябва да бъде по-решителен“, допълни специалистът.

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Единственият позитив от вечерта беше Жегрова, за когото се очакваше да напусне Юве това лято и не беше вкарвал в официален мач от ноември 2024 г., но днес се разписа на два пъти.

„Това е силата на Жегрова – той става непредсказуем и неудържим, когато тръгне срещу съперници. Може би задържа топката малко повече и не я подава достатъчно бързо, като в една ситуация Калулу я чакаше, а също така не преследва своя човек по фланга. Въпреки това, ако атакуваш и си само в противниковата половина, тогава Жегрова е невероятен играч.“

Спалети имаше Алберто Акуилани в халфовата си линия в Рома, така че какво е усещането ученикът да победи учителя?

„Акуилани вече притежаваше качества, когато играеше, и аз разпознавам тази визия в неговия отбор днес. Все още твърдя, че бяхме създали ситуацията за обрат, но след това загубихме баланса си“, завърши Спалети.

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Снимки: Gettyimages