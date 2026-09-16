Винисиус със самокритично послание след пропуските срещу Елче

Крило на Реал Мадрид Винисиус Жуниор отправи послание в социалните мрежи след трудната победа на "лос бланкос" снощи като гост на Елче с 3:2. Бразилецът направи куп пропуски, а тимът на Жозе Моуриньо за малко да изпусне успеха, след като водеше с 2:0 до 70-ата минута.
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Винисиус написа: „Головете ще се върнат… не мога да пропускам толкова много. В неделя има още. Хала Мадрид!“, публикува бразилският нападател в официалния си профил в „Инстаграм“.
В неделя Реал се изправя срещу Атлетико Мадрид на стадион „Метрополитано“ в градското столично дерби.
Винисиус игра до 68-ата минута срещу Елче, като отправи пет удара, от които само един беше в очертанията на вратата, но не успя да отбележи гол. Бразилецът има само едно попадение в седем мача от началото на сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago