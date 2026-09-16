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Един от най-сериозните съперници на Левски в Лига Европа обмислял въобще да не участва в турнира

  • 16 сеп 2026 | 16:22
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Един от най-сериозните съперници на Левски в Лига Европа обмислял въобще да не участва в турнира

Френският гранд Олимпик Марсилия се изправя пред сериозни проблеми преди участието си в Лига Европа, като утре тимът трябва да гостува на Бешикташ в Истанбул.

Един от съперниците на Левски в турнира има сериозни финансови трудности. Заради проблемите на клуба и неспазването на финансовия феърплей Олимпик бе глобен с 10 милиона евро от УЕФА на 17 юни, като получи срок от година да оправи задълженията си. В случай, че това не се случи, френският отбор автоматично ще бъде изваден от европейските турнири за сезон 2027-2028.

Поради тази причина от клуба са проучвали сериозно възможността сами да се откажат от участие в Лига Европа, като се концентрират единствено върху Лига 1 през сезона, пише вестник "Екип". Отборът на Бруно Женезио направи много слаб старт в първенството, като допусна три поредни загуби.

Медията пише, че в крайна сметка от Марсилия са решили да участват в Лига Европа заради престижа на клуба и финансовите средства, които ще получат от турнира. От "Екип" обаче са категорични, че ако ОМ участваше в Лигата на конференциите, клубът е щял да откаже участие с всичките последствия, които това може да донесе като наказания и глоби.

По-късно през деня треньорът Бруно Женезио и капитанът Тимъти Уеа ще говорят на редовната пресконференция преди двубоя с Бешикташ.

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