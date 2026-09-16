Чешмата на Димитър Пенев пак е на "Армията"

Емблематичната чешма на Димитър Пенев отново е на „Армията“, стана ясно от кадри, разпространени в социалните мрежи. Тя бе възстановена през 2008 г. именно благодарение на непрежалимия Стратег и неговия голям приятел – дългогодишния управник на музея на ЦСКА Александър Манов.

Двамата вече не са сред нас, но паметта за тях ще остане вечна. Със сигурност биха се усмихнали от небето, ако можеха да видят какво се случва на любимото им място в Борисовата градина.

До чешмата ще бъде изграден и паметник на великия Димитър Пенев – точно там, където в продължение на дълги години Стратега си определяше срещи с познати и непознати, а след това неизменно се отбиваше до „Дървеното“.

Едно от емблематичните места на „Армията“ отново ще пази спомена за човек, превърнал се в символ на ЦСКА.

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