Вальо Илиев: Имаме доста натоварен график, ще си направим необходимото планиране

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира жребия за новия турнир на БФС - Купата на елита. "Армейците" започват участието си в надпреварата с домакинство на ЦСКА 1948, а ако продължат към полуфиналите, там ще срещнат победителя от двойката Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца).

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"Очакваме да се представим добре и да подходим сериозно. Вместо да се играят контролни мачове, да го направим това чрез този турнир. Имаме доста натоварен график. Със сигурност ще си направим необходимото планиране.

Правилото да играят млади играчи е добро. Те трябва да отстояват това нещо не с правила, а с качествата, които имат. Това правило не променя нашите планове. Имаме добри млади футболисти, вярваме в тях", каза Илиев.

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