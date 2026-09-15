От ЦСКА поздравиха Майкъла

Днес бившият футболист и ръководител на ЦСКА Георги Илиев празнува своя 70-годишен юбилей. Майкъла е юноша на "армейците". След кратък престой в Сливен, през 1976 година се завръща в ЦСКА, където играе шест сезона.

Печели три шампионски титли и две Купи на България. През сезон 1981/82 г. достига до полуфинал в турнира за Купата на европейските шампиони. За ЦСКА записва над 130 мача, като отбелязва и 4 гола. За националния отбор на България има пет изиграни мача.

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След приключване на кариерата си заема ръководни позиции в ЦСКА, сред които спортен директор, главен селекционер и изпълнителен директор.

"Пожелаваме на Георги Илиев здраве, щастие и успехи!", написаха от Борисовата градина.

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