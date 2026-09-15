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Сектор "Г" с призив за подкрепа към Любо Пенев

  • 15 сеп 2026 | 13:33
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Сектор "Г" с призив за подкрепа към Любо Пенев

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор "Г" призоваха за подкрепа към Любослав Пенев в предстоящата среща на "армейците". Утре "червените" гостуват на Локомотив (София) в отложен двубой от 6-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в столичния квартал "Надежда" е от 19:00 ч.

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои
Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

"Армейци,

Утре от 19:00 ч. излизаме в пореден мач за първенство в Надежда. Знаете кой е начело на "Локомотив" и през какво преминава в момента, така че нека освен подкрепа към ЦСКА да засвидетелстваме нашата любов и уважение и към големия Любо Пенев!

Очакваме всички вас утре вечер на стадиона. ЦСКА играе! Напред, червените!", написаха от "Трибуна Сектор Г".

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