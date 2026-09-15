Стана ясно защо Ебонг отнесе три мача наказание, а след това то бе променено на един

Вчера Апелативната комисия към БФС промени решението на ДК и намали наказанието на Макс Ебонг от три на един мач. Халфът на ЦСКА получи санкцията заради директен червен картон по време на мача за Суперкупата срещу Левски. Той се включи в меле между футболистите на двата тима и скоропостижно напусна игра, а червения цвят видя и капитанът на “сините” Кристиан Димитров.

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Първоначално мотивите на Дисциплинарната комисия не бяха публикувани, но след решението на АпК вече са ясни.

ДК се е позовал на чл.22, ал.2, б.Г, предложение 4, които гласят следното:

“Удар или опит за удар с ръка или крак (ритане) на друг състезател при спряна игра за Първа лига - 410 евро и 3 срещи”.

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АпК го изменя, позовавайки се на чл.22, ал.2, б.З, предложение 4:

“Брутално поведение (като бутане, блъскане, дърпане, като се използва прекомерна сила, настъпване, хапане) за Първа лига - 260 евро и 1 среща”.

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