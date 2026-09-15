Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

на живо: Кандидатът за президент на федерацията по баскетбол Орлин Атанасов в "Битката за БФБ"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Стана ясно защо Ебонг отнесе три мача наказание, а след това то бе променено на един

Стана ясно защо Ебонг отнесе три мача наказание, а след това то бе променено на един

  • 15 сеп 2026 | 14:14
  • 4405
  • 1

Вчера Апелативната комисия към БФС промени решението на ДК и намали наказанието на Макс Ебонг от три на един мач. Халфът на ЦСКА получи санкцията заради директен червен картон по време на мача за Суперкупата срещу Левски. Той се включи в меле между футболистите на двата тима и скоропостижно напусна игра, а червения цвят видя и капитанът на “сините” Кристиан Димитров.

ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг
ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

Първоначално мотивите на Дисциплинарната комисия не бяха публикувани, но след решението на АпК вече са ясни.

ДК се е позовал на чл.22, ал.2, б.Г, предложение 4, които гласят следното:

“Удар или опит за удар с ръка или крак (ритане) на друг състезател при спряна игра за Първа лига - 410 евро и 3 срещи”.

Мистерията с Ебонг продължава, ето как реагира шефът на ДК за наказанието
Мистерията с Ебонг продължава, ето как реагира шефът на ДК за наказанието

АпК го изменя, позовавайки се на чл.22, ал.2, б.З, предложение 4:

“Брутално поведение (като бутане, блъскане, дърпане, като се използва прекомерна сила, настъпване, хапане) за Първа лига - 260 евро и 1 среща”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол и минифутбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 15 сеп 2026 | 15:43
  • 54
  • 0
Головото шоу от петия кръг при 17-годишните

Головото шоу от петия кръг при 17-годишните

  • 15 сеп 2026 | 14:30
  • 456
  • 0
Илиян Филипов изненада рожденика Петър Зехтински

Илиян Филипов изненада рожденика Петър Зехтински

  • 15 сеп 2026 | 14:09
  • 705
  • 0
Спартак Пловдив изненада близо 1000 първокласници за първия учебен ден

Спартак Пловдив изненада близо 1000 първокласници за първия учебен ден

  • 15 сеп 2026 | 13:58
  • 487
  • 0
Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват

Босът на Пирин иска да даде акциите без финансови претенции, но не му позволяват

  • 15 сеп 2026 | 13:44
  • 774
  • 0
Гол след гол: Вижте всички попадения от петия кръг в Елитната група до 18 години

Гол след гол: Вижте всички попадения от петия кръг в Елитната група до 18 години

  • 15 сеп 2026 | 13:44
  • 540
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 9692
  • 61
България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

  • 15 сеп 2026 | 15:10
  • 4470
  • 2
В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 16471
  • 21
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 6171
  • 31
Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

  • 15 сеп 2026 | 15:00
  • 3714
  • 2
Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

  • 15 сеп 2026 | 12:24
  • 10117
  • 29