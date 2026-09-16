Джейдън Санчо продължава търсенето на нов отбор

Джейдън Санчо продължава търсенето на нов отбор, където да продължи кариерата си. 26-годишният футболист в момента е без отбор, след като договорът му с Манчестър Юнайтед изтече през юни. Това се случи пет години, след като „червените дяволи“ го купихаот Борусия (Дортмунд) за 73 милиона паунда.

Санчо прекара миналия сезон под наем в Астън Вила, но клубът от Бирмингам реши да не го привлича за постоянно. Крилото не успя да остави значима следа под ръководството на Унай Емери, отбелязвайки само един гол в 39 мача.

Имаше спекулации за евентуално завръщане на Санчо в Дортмунд, които бяха широко разпространени, предвид силната му връзка с клуба, където той имаше два успешни периода. Англичанинът записа 53 гола и 67 асистенции в 158 мача за Дортмунд във всички турнири. Той спечели Купата на Германия през сезон 2020/21 по време на първия си престой, а при втория, докато беше под наем, достигна финала на Шампионската лига през 2023/24 г.

Въпреки това, Ковач омаловажи предположенията, че Санчо може да се присъедини отново към Дортмунд след победата на клуба с 3:0 над Падерборн в Бундеслигата през уикенда.

„Мисля, че имахме наистина добро трансферно лято“, заяви Ковач пред репортери. „Позиционирани сме много добре. Съставът вече е доста голям. Имаме 26 полеви играчи, много от които са млади.“ Коментирайки възможността за подпис със Санчо, Ковач добави: „Няма нужда да се занимаваме с това.“

Дортмунд търсеше нов нападател в заключителните етапи на летния трансферен прозорец, след като новото попълнение Янис Константелиас скъса кръстни връзки. Вместо да се насочат към Санчо обаче, „жълто-черните“ се споразумяха да привлекат младата звезда на Арсенал Итън Нуанери в последния ден на прозореца. Универсалният 19-годишен играч се присъедини под наем за целия сезон.

По-рано този месец се появи информация, че два неназовани клуба от Висшата лига са проучили възможността да подпишат със Санчо, давайки му шанс да продължи кариерата си в Англия. Според „Футбол Инсайдър“ отбори от Саудитска Арабия, ОАЕ, Бразилия и Турция също следят ситуацията около него.

„Мирър“ съобщава, че на Санчо е била предложена възможността да се присъедини към базирания в Дубай отбор Арабиан Фалкънс. Тимът се управлява от бившия полузащитник на Ливърпул Джонджо Шелви, а съсобственик е финалистът за ФА Къп Джейсън Пънчън. Шампионът с Лестър Сити Дани Симпсън пък е ръководител на футболните операции. Твърди се, че агентът на Санчо е провел разговори с няколко клуба, но на този етап остава неясно дали някой от тях ще продължи с интереса си.

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Снимки: Gettyimages