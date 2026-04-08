Директор на Борусия призна, че в клуба обмислят оферта към Санчо

Управляващият директор на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен потвърди, че германският клуб проверява ситуацията около Джейдън Санчо.

„В момента разглеждаме много играчи и ги анализираме. Проверяваме дали могат да ни направят по-добри. Правим същото и с Джейдън“, коментира Рикен на въпрос на местния вестник "Билд".

26-годишният Санчо може да облече екипа на Борусия за трети път в кариерата си, но за тази цел вероятно ще трябва да приеме значително намаление на настоящата си седмична заплата от 300 000 паунда.

Английското крило игра за състава от Дортмунд от 2017-а до 2021 година и отново за няколко месеца през 2024-та, когато бе преотстъпен от Манчестър Юнайтед. В момента той играе под наем в Астън Вила, но на 30 юни ще стане свободен агент, защото тогава ще изтече срокът на наема, а и договорът, който има с "червените дяволи".