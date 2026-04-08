  Директор на Борусия призна, че в клуба обмислят оферта към Санчо

  • 8 апр 2026 | 16:17
Управляващият директор на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен потвърди, че германският клуб проверява ситуацията около Джейдън Санчо.

„В момента разглеждаме много играчи и ги анализираме. Проверяваме дали могат да ни направят по-добри. Правим същото и с Джейдън“, коментира Рикен на въпрос на местния вестник "Билд".

26-годишният Санчо може да облече екипа на Борусия за трети път в кариерата си, но за тази цел вероятно ще трябва да приеме значително намаление на настоящата си седмична заплата от 300 000 паунда.

Английското крило игра за състава от Дортмунд от 2017-а до 2021 година и отново за няколко месеца през 2024-та, когато бе преотстъпен от Манчестър Юнайтед. В момента той играе под наем в Астън Вила, но на 30 юни ще стане свободен агент, защото тогава ще изтече срокът на наема, а и договорът, който има с "червените дяволи".

Още от Футбол свят

Де Лаурентис вече е набелязал заместници на Конте, ако той поеме Италия

Де Лаурентис вече е набелязал заместници на Конте, ако той поеме Италия

  • 8 апр 2026 | 11:57
  • 3758
  • 0
Луис Диас: Трябва да сме максимално фокусирани следващата седмица

Луис Диас: Трябва да сме максимално фокусирани следващата седмица

  • 8 апр 2026 | 11:15
  • 772
  • 0
Героят за Арсенал: Тази победа е ключов момент за нас

Героят за Арсенал: Тази победа е ключов момент за нас

  • 8 апр 2026 | 11:03
  • 947
  • 0
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 4739
  • 10
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 6128
  • 41
Слот коментира дали Исак е готов да бъде титуляр срещу ПСЖ

Слот коментира дали Исак е готов да бъде титуляр срещу ПСЖ

  • 8 апр 2026 | 09:52
  • 2243
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

  • 8 апр 2026 | 15:58
  • 6531
  • 8
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 7235
  • 51
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 17117
  • 82
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 5741
  • 11
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 6128
  • 41
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 4739
  • 10