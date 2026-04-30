Интересът към Санчо продължава да расте, в преговорите са се включили и клубове от Италия

Интересът към Джейдън Санчо продължава да расте и в надпреварата за подписа на крилото на Манчестър Юнайтед са се включили италиански клубове, съобщава Sky Sports. Един от тях дори е изпратил запитване до агентите на играча за потенциален трансфер през лятото.

Преди седмица от британската медия съобщиха, че Борусия (Дортмунд) също е сред кандидатите за Санчо и че германците вече са започнали преговори с представители на футболиста. Неговият договор с “червените дяволи” изтича и той е свободен да контактува с клубове извън Премиър лийг. Юнайтед има опцията да продължи автоматично договора с бившия английски национал за една година, но според Sky Sports от клуба нямат намерение да го правят. Той доиграва сезона като преотстъпен в Астън Вила, за който има десет мача, един гол и една асистенция.

Снимки: Gettyimages