Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Венци Стефанов и Ратко Достанич разкриват плана за лятната подготовка на Славия
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. От Ман Юнайтед обявиха раздяла с трима

От Ман Юнайтед обявиха раздяла с трима

  • 10 юни 2026 | 15:44
  • 680
  • 0

От Манчестър Юнайтед обявиха официална раздяла с трима футболисти. Това са Каземиро, Джейдън Санчо и Тайлър Маласия, които напускат, след като договорите им с клуба изтичат. Раздялата с всеки един от тримата бе очаквана и няма изненада в напускането им.

Бразилският полузащитник прекара четири години на “Олд трафорд” в които записа 160 двубоя и 26 гола. Той изигра сериозна роля в спечелването на Карабао къп през 2023 година, когато откри резултата с глава, както и при триумфа в ФА Къп година по-късно. Тайлър Маласия бе първото попълнение в ерата Ерик тен Хаг, но многото проблеми с травми лимитираха представянията му до едва 50 с екипа на “червените дяволи”. Джейдън Санчо, който е четвъртият най-скъп играч в историята на клуба, след като бе привлечен за около 85 милиона евро през лятото на 2021 година. Той така и не успя да оправдае високата си цена и в крайна сметка на два пъти бе пращан под наем в Челси, Борусия Дортмунд и Астън Вила, за да се стигне до раздялата. От Манчестър Юнайтед пожелават всичко най-добро на тримата футболисти в бъдеще.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тухел не поставя Англия сред фаворитите за титлата на Световното първенство

Тухел не поставя Англия сред фаворитите за титлата на Световното първенство

  • 10 юни 2026 | 10:01
  • 2885
  • 3
Атлетико Мадрид отхвърли първата оферта на Ювентус за Сьорлот

Атлетико Мадрид отхвърли първата оферта на Ювентус за Сьорлот

  • 10 юни 2026 | 07:55
  • 4152
  • 0
Манчестър Сити готов да се раздели с куп играчи

Манчестър Сити готов да се раздели с куп играчи

  • 10 юни 2026 | 07:34
  • 8137
  • 7
Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

  • 10 юни 2026 | 07:01
  • 3143
  • 1
Напрежение в Мексико дни преди Световното - протестиращи блокираха "Ацтека"

Напрежение в Мексико дни преди Световното - протестиращи блокираха "Ацтека"

  • 10 юни 2026 | 06:33
  • 3958
  • 1
Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

  • 10 юни 2026 | 06:08
  • 15589
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 7171
  • 13
Венци Стефанов говори пред медиите - гледайте на живо!

Венци Стефанов говори пред медиите - гледайте на живо!

  • 10 юни 2026 | 15:45
  • 3232
  • 7
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 5069
  • 23
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 14872
  • 43
SOS! България е напът да изгуби Нургюл Салимова

SOS! България е напът да изгуби Нургюл Салимова

  • 10 юни 2026 | 15:16
  • 5816
  • 11
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 10068
  • 15