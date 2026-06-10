От Ман Юнайтед обявиха раздяла с трима

От Манчестър Юнайтед обявиха официална раздяла с трима футболисти. Това са Каземиро, Джейдън Санчо и Тайлър Маласия, които напускат, след като договорите им с клуба изтичат. Раздялата с всеки един от тримата бе очаквана и няма изненада в напускането им.

Бразилският полузащитник прекара четири години на “Олд трафорд” в които записа 160 двубоя и 26 гола. Той изигра сериозна роля в спечелването на Карабао къп през 2023 година, когато откри резултата с глава, както и при триумфа в ФА Къп година по-късно. Тайлър Маласия бе първото попълнение в ерата Ерик тен Хаг, но многото проблеми с травми лимитираха представянията му до едва 50 с екипа на “червените дяволи”. Джейдън Санчо, който е четвъртият най-скъп играч в историята на клуба, след като бе привлечен за около 85 милиона евро през лятото на 2021 година. Той така и не успя да оправдае високата си цена и в крайна сметка на два пъти бе пращан под наем в Челси, Борусия Дортмунд и Астън Вила, за да се стигне до раздялата. От Манчестър Юнайтед пожелават всичко най-добро на тримата футболисти в бъдеще.

Everyone at the club would like to thank Casemiro, Tyrell and Jadon for their contributions to United and wish them the very best of luck for the future 🤝



Once a Red, always a Red ❤️ — Manchester United (@ManUtd) June 10, 2026

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Снимки: Gettyimages