Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Санчо не иска да се връща в Премиър лийг

Санчо не иска да се връща в Премиър лийг

  • 15 авг 2026 | 07:31
  • 656
  • 0
Санчо не иска да се връща в Премиър лийг

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Джейдън Санчо предпочита да продължи кариерата си извън Англия, твърди авторитетната британска медия BBC.

От Ман Юнайтед обявиха раздяла с трима
От Ман Юнайтед обявиха раздяла с трима

Според източника на Санчо, който е свободен агент, е бил предложен трансфер в клуб от Премиър лийг, но той е споделил, че би искал да се присъедини към отбор извън пределите на Острова. Твърди се, че германският вицешампион Борусия (Дортмунд), за който Санчо е играл в два различни периода (2018-2021; 2023-2024), проявява интерес.

Джейдън Санчо е продукт на младежките академии на Уотфорд и Манчестър Сити. Освен за Борусия и Юнайтед, той е играл на професионално ниво още за Челси и Астън Вила. Според портала Transfermarkt трансферната му стойност към момента възлиза на 18 милиона евро. Това е най-ниската му точка на оценяване на пазара от началото на юни 2018 г., когато струваше 15 млн евро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Вижте емоционалното сбогуване на Ромеро с Тотнъм

Вижте емоционалното сбогуване на Ромеро с Тотнъм

  • 15 авг 2026 | 03:54
  • 2760
  • 1
Ето всички отбори, които стигнаха плейофите на Лига Европа и какво направи ЦСКА със своето класиране там

Ето всички отбори, които стигнаха плейофите на Лига Европа и какво направи ЦСКА със своето класиране там

  • 15 авг 2026 | 00:58
  • 9135
  • 29
Швейцарец със злощастен червен картон на Мондиал 2026 пред трансфер в МЛС

Швейцарец със злощастен червен картон на Мондиал 2026 пред трансфер в МЛС

  • 14 авг 2026 | 23:58
  • 1504
  • 0
Лех разби Класвик и стана последният участник в плейофите

Лех разби Класвик и стана последният участник в плейофите

  • 14 авг 2026 | 23:47
  • 1249
  • 0
Легендата Чиро Имобиле окачи бутонките на стената

Легендата Чиро Имобиле окачи бутонките на стената

  • 14 авг 2026 | 23:06
  • 7832
  • 5
Митов изгледа от пейката равенство в първия си мач като собственост на Санкт Паули

Митов изгледа от пейката равенство в първия си мач като собственост на Санкт Паули

  • 14 авг 2026 | 22:57
  • 1242
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 07:09
  • 2121
  • 2
ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 37830
  • 143
Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

  • 14 авг 2026 | 20:25
  • 36572
  • 29
Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

  • 14 авг 2026 | 22:15
  • 11283
  • 20
Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 21:24
  • 21040
  • 53
Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

  • 14 авг 2026 | 20:38
  • 15679
  • 21