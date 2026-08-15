Санчо не иска да се връща в Премиър лийг

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Джейдън Санчо предпочита да продължи кариерата си извън Англия, твърди авторитетната британска медия BBC.

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Според източника на Санчо, който е свободен агент, е бил предложен трансфер в клуб от Премиър лийг, но той е споделил, че би искал да се присъедини към отбор извън пределите на Острова. Твърди се, че германският вицешампион Борусия (Дортмунд), за който Санчо е играл в два различни периода (2018-2021; 2023-2024), проявява интерес.

Джейдън Санчо е продукт на младежките академии на Уотфорд и Манчестър Сити. Освен за Борусия и Юнайтед, той е играл на професионално ниво още за Челси и Астън Вила. Според портала Transfermarkt трансферната му стойност към момента възлиза на 18 милиона евро. Това е най-ниската му точка на оценяване на пазара от началото на юни 2018 г., когато струваше 15 млн евро.

🚨🚨| NEW: Jadon Sancho prefers a move abroad over Premier League offers despite interest from English clubs — 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐓. ✈️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Borussia Dortmund, where he made 158 appearances across two spells, are among the interested parties.



[@BBCSport] pic.twitter.com/vWljS7SUT3 — CentreGoals. (@centregoals) August 14, 2026

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