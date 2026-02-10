Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
Емери призна, че може да задържи Санчо

  • 10 фев 2026 | 17:42
  • 616
  • 1
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери призна, че може да има интерес да задържи в отбора Джейдън Санчо и след изтичането на наема му. Договорът на 25-годишното крило с Манчестър Юнайтед изтича през лятото, така че тогава той ще може да преговаря като свободен агент. До момента Санчо има 23 мача за Вила във всички турнири, като отбеляза един гол и направи една асистенция. И двете се случиха в последните три седмици, което е знак за подобряването на формата на англичанина.

Запитан дали обмисля бъдещето на Санчо, Емери отговори: "Още не, но той е фантастичен играч. Надяваме се, че ще може да ни помогне, както прави и сега. Ще му е нужен още един договор и може би той ще е тук. Ако играе най-добрия си футбол, ще го искаме. Но и други отбори биха могли да проявят интерес към него.

През първата част на сезона не беше достатъчно - той работеше и се опитваше, но не постигна нивото, което ни беше нужно. Сега се подобрява. Получава предизвикателството за себе си и за нас. Говорих с него няколко пъти за това предизвикателство. Той трябва да бъде взискателен и постоянен, както е сега", заяви Емери на днешната си пресконференция.

Спадът във формата на Астън Вила накара някои анализатори да говорят, че от претендент за титлата бирмингамци вече не могат да се чувстват сигурни за мястото си в топ 5.

"Не мислим за края на сезона. Мислим за това, което е сега. Не можем да говорим за това как бяхме през септември. Наслаждаваме се на процеса, състезаваме се. Чувстваме се комфортно с начина, по който се справяме със сезона си.

Сега записахме две поредни загуби у дома и можем да разберем как се случват подобни неща. Утре ни предстои ново предизвикателство на наш терен срещу Брайтън. Да се опита да вложим пълната си енергия и фокус, за да можем да се конкурираме срещу много добър отбор", добави Емери.

Следвай ни:

Снимки: Imago

