Септември разгроми Национал с 5:1 при U18

Септември (София) постигна убедителна победа с 5:1 над Национал в двубой от петия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на терена на 57. училище в столицата.

Домакините поведоха още в 13-ата минута чрез Андрей Грозданов. Георги Стефанов удвои в 27-ата, а малко преди почивката отбеляза второто си попадение за 3:0.

Само минута след подновяването на играта Грозданов също оформи своя дубъл и направи резултата 4:0. Национал стигна до почетен гол в 84-тата минута, когато точен беше Емил Цветков. В добавеното време Денис Онбашиев оформи крайното 5:1.

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