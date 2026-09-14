Берое надви Нефтохимик с 3:1, Тодор Иванов блесна с два гола

Берое постигна победа с 3:1 над Нефтохимик 1962 в среща от петия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят се игра на стадион „Локомотив“ в Стара Загора.

Домакините откриха резултата още в деветата минута чрез Тодор Иванов. В 24-тата минута Стелиян Христозов удвои аванса на Берое и старозагорци се оттеглиха на почивката при 2:0.

Нефтохимик намали изоставането си в 63-тата минута с попадение на Георги Аладжов. В 82-рата минута обаче Тодор Иванов отбеляза втория си гол в срещата и оформи крайното 3:1.

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