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  3. Арда обърна Ботев (София) след почивката

Арда обърна Ботев (София) след почивката

  • 14 сеп 2026 | 14:24
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Арда обърна Ботев (София) след почивката

Арда постигна обрат и победи Ботев (София) с 2:1 в двубой от петия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадион „Юнак“ в Ардино.

Гостите поведоха в 15-ата минута с попадение на Владимир Наков и запазиха аванса си до почивката.

Арда изравни в 65-ата минута чрез Радослав Коев. Девет минути по-късно Димитър Кондаков от Ботев получи червен картон и столичани останаха с човек по-малко.

Домакините се възползваха от численото си предимство и в 81-вата минута Радослав Коев отбеляза втория си гол, с който донесе победата на Арда с 2:1.

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