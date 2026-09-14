Арда обърна Ботев (София) след почивката

Арда постигна обрат и победи Ботев (София) с 2:1 в двубой от петия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадион „Юнак“ в Ардино.

Гостите поведоха в 15-ата минута с попадение на Владимир Наков и запазиха аванса си до почивката.

Арда изравни в 65-ата минута чрез Радослав Коев. Девет минути по-късно Димитър Кондаков от Ботев получи червен картон и столичани останаха с човек по-малко.

Домакините се възползваха от численото си предимство и в 81-вата минута Радослав Коев отбеляза втория си гол, с който донесе победата на Арда с 2:1.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google