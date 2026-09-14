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  2. Ботев (Пловдив) U18
  3. Ботев (Пловдив) разгроми Пирин с 6:0 при U18

Ботев (Пловдив) разгроми Пирин с 6:0 при U18

  • 14 сеп 2026 | 14:50
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Ботев (Пловдив) разгроми Пирин с 6:0 при U18

Ботев (Пловдив) постигна категорична победа с 6:0 над Пирин (Благоевград) в среща от петия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят се игра на Футболен комплекс „Ботев 1912“ в Пловдив.

„Канарчетата“ решиха мача още преди почивката. Петър Байраков откри резултата в седмата минута, Иван Филипов удвои в 24-тата, а Габриел Керезов направи резултата 3:0 в 33-тата минута.

Домакините продължиха да бележат и през второто полувреме. Кръстьо Парапанов се разписа в 60-ата минута, а три минути по-късно Станислав Иванов покачи на 5:0. Петър Байраков отбеляза втория си гол в срещата в 83-тата минута и оформи крайното 6:0.

В 88-ата минута Джем Андонов от Ботев получи директен червен картон.

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