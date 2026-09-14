Хебър вкара пет на Локомотив в Горна Оряховица

Хебър постигна убедителна победа с 5:1 като гост на Локомотив (Горна Оряховица) в среща от петия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят се игра на Градския стадион в Горна Оряховица.

Гостите поставиха основите на успеха си още през първото полувреме. Емил Кузев откри резултата в 15-ата минута, а Ивайло Шуманов удвои седем минути по-късно. В 42-рата минута Илиян Георгиев направи резултата 0:3.

След почивката Анастас Георгиев отбеляза четвъртия гол за Хебър в 59-ата минута. Стефан Чукурлиев върна едно попадение за домакините в 73-тата, но в добавеното време Кристиян Божилов оформи крайното 1:5.

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