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  3. Локомотив (София) вкара пет на Локомотив (Пловдив) при U18

Локомотив (София) вкара пет на Локомотив (Пловдив) при U18

  • 14 сеп 2026 | 14:30
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Локомотив (София) постигна убедителна победа с 5:1 над Локомотив (Пловдив) в двубой от петия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на помощния тревен терен на столичните „железничари“.

Домакините поведоха в 17-ата минута с гол на Диян Маринов, но само минута по-късно Веселин Димитров възстанови равенството. В 27-ата минута Димитър Говедаров отново изведе столичани напред и те се оттеглиха на почивката при резултат 2:1.

След паузата Локомотив (София) отбеляза още три безответни попадения. Виктор Величков направи резултата 3:1 в 60-ата минута, а в заключителната част Александър Ненов и Мартин Стоянов оформиха крайното 5:1.

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