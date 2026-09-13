Брест 0:1 ПСЖ, Феран Торес откри рано в двубоя

Брест и Пари Сен Жермен играят при 0:1 в мач от четвъртия кръг на Лига 1. Феран Торес откри в петата минута.

Футболистите на Луис Енрике започнаха двубоя на висока скорост и в търсене на ранно попадение, което наистина дойде още в петата минута. Отлична бърза комбинация доведе до хубав пас с пета на Усман Дембеле към Феран Торес, който от границата на наказателното поле реализира в левия долен ъгъл на Егил Селвик.

Парижани са в търсене на първи успех в първенството, след като абсолютният хегемон в последните години във Франция потегли с три мача без успех. От своя страна домакините започнаха с две равенства и победа в последния кръг, които ги изведоха в горната половина на таблицата.

Avant la rencontre Brest - PSG, le Paris Saint-Germain et son Président saluent la mémoire d’Éric Roy. 🕊️❤️💙 pic.twitter.com/fhEG0c9Crs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2026

Луис Енрике прави четири промени спрямо тези, които надделяха с впечатляващото 6:1 над Слован (Братислава). Опитният Маркиньос се завръща в състава на мястото на Иля Забарни, а отляво отново ще играе Нуно Мендеш. Жоао Невеш отново ще е в средата на терена, където ще си партнира с Витиня и таланта Заир Емери.

Треньорът на Брест Жулиен Лашуер не прави нито една промяна в сравнение с тези, които надделяха над Льо Авър преди седмица. Тимът е воден от Камори Думбия в предни позиции, който се намира в добра форма от началото на кампанията, и отличното му взаимодействие с Людовик Айрок.

𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 🗒️



Voici les 2️⃣1️⃣ joueurs convoqués par Julien Lachuer pour affronter le Paris Saint-Germain ce dimanche à 20h45 à Francis-Le Blé.#SB29PSG pic.twitter.com/mgjTPLZ0lh — Stade Brestois 29 (@SB29) September 13, 2026

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Снимки: Gettyimages