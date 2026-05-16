Кифисия с Алекс Петков записа нулево реми

Отборът на Кифисия направи нулево реми в гостуването си на Астерас Триполис от 35-ия кръг на плейофа за изпадане от Суперлигата на Гърция. Българският национал Алекс Петков бе титуляр за гостите, като остана на терена 67 минути преди да бъде заменен.

Домакините повече се нуждаеха от трите точки, тъй като са замесени пряко в битката на дъното и са силно застрашени от изпадане. Затова и те бяха по-активният от двата отбора, като отправиха повече удари, но без резултат.

Срещата ще се запомни и с голямото количество жълти картони, предимно за играчи на гостите. Цели шест футболисти бяха декорирани от съдията.

След това реми Кифисия е на 10-ата позиция с 38 точки и просто доиграва сезона, тъй като реално не се бори за нищо. Астерас пък е точно над чертата на 12-ото място с 33 точки.