Алекс Петков изгледа от пейката загуба на Кифисия срещу отбора на Керкез

Кифисия загуби с 0:3 от Атромитос в мач от плейофната група на застрашените от изпадане в гръцкото първенство. Срещата обаче беше без значение за домакините, които вече си гарантираха оставане в Суперлигата и през следващия сезон. Това позволи на старши треньора Себастиан Лето да даде почивка на част от титулярите, сред които и българският защитник Алекс Петков.

Бразилският ветеран Мансур откри резултата в полза на гостите в 33-тата минута, а през второто полувреме два гола за Атромитос заби Макана Баку.

Въпреки поражението, Кифисия се намира на 10-о място в класирането и няма опасност да изпадне дори при загуби в оставащите два мача. Атромитос, воден от бившия наставник на Ботев (Пловдив) и ЦСКА Душан Керкез, е лидер в долната шестица, като има 6 точки повече от днешния си съперник.

В другите две срещи днес Панетоликос и Лариса завършиха наравно - 1:1, а Астерас Триполис постигна ключов успех с 1:0 над прекия си конкурент на дъното Пансерайкос. Единственото попадение отбеляза Федерико Македа.