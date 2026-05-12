Алекс Петков изгледа от пейката загуба на Кифисия срещу отбора на Керкез

  • 12 май 2026 | 21:31
Кифисия загуби с 0:3 от Атромитос в мач от плейофната група на застрашените от изпадане в гръцкото първенство. Срещата обаче беше без значение за домакините, които вече си гарантираха оставане в Суперлигата и през следващия сезон. Това позволи на старши треньора Себастиан Лето да даде почивка на част от титулярите, сред които и българският защитник Алекс Петков.

Бразилският ветеран Мансур откри резултата в полза на гостите в 33-тата минута, а през второто полувреме два гола за Атромитос заби Макана Баку.

Въпреки поражението, Кифисия се намира на 10-о място в класирането и няма опасност да изпадне дори при загуби в оставащите два мача. Атромитос, воден от бившия наставник на Ботев (Пловдив) и ЦСКА Душан Керкез, е лидер в долната шестица, като има 6 точки повече от днешния си съперник.

В другите две срещи днес Панетоликос и Лариса завършиха наравно - 1:1, а Астерас Триполис постигна ключов успех с 1:0 над прекия си конкурент на дъното Пансерайкос. Единственото попадение отбеляза Федерико Македа.

Цървена звезда ще иска поне 20 млн. евро за талант с български корени

Николета Бойчева отново е шампион на Румъния

Филип Кръстев претърпя операция

Късен гол подпечата шампионската титла на Гърция за АЕК и Мартин Георгиев

Динамо и Георги Миланов с драматичен успех в Румъния

Железничар и Галчев с класически успех

