Алекс Петков и Кифисия завършиха сезона с победа

Алекс Петков игра цял мач за Кифисия при победата с 3:2 над АЕЛ Лариса в последния кръг от плейофите на гръцкото първенство. Тимът на българския защитник финишира на второ място в групата на застрашените от изпадане с 43 точки.

Ясер Ларуси даде преднина на Кифисия в 3-тата минута, но много бързо Любомир Тупта изравни. В 31-вата минута Хорхе Помбо вкара втори гол за домакините, а Факундо Перес се разписа за 2:2 в 53-тата. Победното попадение за Кифисия падна в 79-ата минута и беше дело на резервата Жеан Амани.

На върха в групата завърши Атромитос, който разгроми с 6:0 изпадналия Пансерайкос. Бившият швейцарски национал Стивън Цубер заби 4 гола преди почивката, а след нея се разписаха Сотирис Цилулис и Ставрос Пневмонидис.

В другия двубой Панетоликос отстъпи с 1:2 у дома от Астерас Триполис.