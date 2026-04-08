Алекс Петков се завърна сред титулярите при равенство на Кифисия

Алекс Петков игра цял мач за Кифисия, а отборът му направи 0:0 при визитата си на Атромитос в среща от плейофите на гръцкото първенство. Българският защитник пропусна поражението с 1:2 от Пансерайкос в предишния кръг, но днес се представи стабилно и получи една от най-високите оценки в състава на Кифисия.

Срещата в Перистери беше доста скучна. Домакините, водени от бившия наставник на Ботев (Пловдив) и ЦСКА Душан Керкез, имаха териториално надмощие до почивката, но не създадоха почти никакви положения.

През втората част Атромитос на няколко пъти пропусна да поведе. Гостите почти не минаваха центъра, а в 85-ата минута останаха в намален състав заради червения картон на Ясер Ларуси, но стигнаха до ценната точка.

В класирането в групата на отборите, борещи се за оставането си в елита, Кифисия е на трето място с 28 точки, а Атромитос е първи с 31 точки.