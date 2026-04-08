Без победител в дербито на Пловдив
  Алекс Петков се завърна сред титулярите при равенство на Кифисия

Алекс Петков се завърна сред титулярите при равенство на Кифисия

  • 8 апр 2026 | 21:32
Алекс Петков се завърна сред титулярите при равенство на Кифисия

Алекс Петков игра цял мач за Кифисия, а отборът му направи 0:0 при визитата си на Атромитос в среща от плейофите на гръцкото първенство. Българският защитник пропусна поражението с 1:2 от Пансерайкос в предишния кръг, но днес се представи стабилно и получи една от най-високите оценки в състава на Кифисия.

Срещата в Перистери беше доста скучна. Домакините, водени от бившия наставник на Ботев (Пловдив) и ЦСКА Душан Керкез, имаха териториално надмощие до почивката, но не създадоха почти никакви положения.

През втората част Атромитос на няколко пъти пропусна да поведе. Гостите почти не минаваха центъра, а в 85-ата минута останаха в намален състав заради червения картон на Ясер Ларуси, но стигнаха до ценната точка.

В класирането в групата на отборите, борещи се за оставането си в елита, Кифисия е на трето място с 28 точки, а Атромитос е първи с 31 точки.

Светослав Тодоров беше уважен от ръководството на Портсмут в Деня на бившите играчи

  • 8 апр 2026 | 18:23
Кирил Десподов отново не тренира с ПАОК заради болки в гърба

Иван Панков и Красава дишат все по-спокойно

Апоел (Тел Авив) взе важно дерби, но без Краев

Българите не играха при загуба на Корона

Петко Христов с 90 минути при загуба на Специя в люто дерби с 4 червени картона

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Барселона 0:0 Атлетико Мадрид, отменен гол на Рашфорд

ПСЖ 1:0 Ливърпул, гол на Дуе след рикошет

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

