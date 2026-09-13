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Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

  • 13 сеп 2026 | 21:40
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Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

Хетафе и Депортиво Ла Коруня завършиха 1:1 в мач от петия кръг на Ла Лига. Рамон Тератс (66') изведе домакините напред през второто полувреме, но Пиер-Емерик Обамеянг (78') отново се разписа за гостите и донесе точката на тима си. Габонецът продължава отличното си представяне и вече има пет гола в пет мача в първенството. Хетафе започна по-активно и опита да наложи физическия си стил, но Депортиво постепенно изравни играта и започна да намира пространства в предни позиции.

През първата част двата отбора действаха предпазливо, като Хетафе имаше леко предимство в притежанието и се опитваше да стигне до положения чрез директни атаки. Депортиво обаче остана опасен при бързите си излизания, а присъствието на Обамеянг постоянно създаваше проблеми на защитата на домакините. Въпреки няколкото добри ситуации пред двете врати, до почивката гол не падна.

След паузата Хетафе увеличи натиска и в 66-ата минута стигна до гол. Рамон Тератс се оказа на правилното място и даде аванс на домакините, които започнаха да играят по-уверено след попадението. Депортиво обаче не се отказа от своята офанзивна идея и продължи да търси възможности, а усилията на гостите бяха възнаградени в 78-ата минута, когато Обамеянг се разписа и изравни резултата.

В заключителните минути и двата състава имаха желание да стигнат до победата, но нов гол така и не последва. Така Депортиво запази непобедения си старт на сезона и събра девет точки след пет кръга, докато Хетафе остава с пет точки. За мадридчани предстои гостуване на Реал Бетис на 17 септември, докато Депортиво ще приеме Севиля още на 16 септември.

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Снимки: Gettyimages

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