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  3. Апоел (Беер Шева) надви Цървена звезда с човек по-малко, Балов отново не получи шанс

Апоел (Беер Шева) надви Цървена звезда с човек по-малко, Балов отново не получи шанс

  • 4 авг 2026 | 22:30
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Апоел (Беер Шева) надви Цървена звезда с човек по-малко, Балов отново не получи шанс

Цървена звезда влезе като фаворит в първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Апоел (Беер Шева), но отстъпи с 0:1. Срещаат се игра на неутрален терен в Сомбатели, а израелският тим игра с човек по-малко повече от 30 минути, но взе аванс гол на Захи Ахмед преди почивката.

Кристиян Балов беше на резерваната скамейка на Звезда, но старши треньорът Деян Станкович отново не го пусна в игра. Бившият футболист на Славия още чака официалния си дебюта за сръбския гранд. За Апоел (БШ) пък на терена не се появи Йоан Стоянов.

От самото начало Цървена звезда показа колебания в дефанзивен план. Вратарят Матеуш и защитниците пред него в няколко ситуации разиграха рисковано, а халфовете лесно губеха топката в собствената си половина. Апоел също не действаше достатъчно стабилно в отбраа и още в 6-ата минута Мирко Иванич пропусна да открие резултата.

В 38-ата минута Матеуш отново сгреши и този път символичните домакини се възползваха. Бразилският вратар подаде много лошо на Дерик Лукасен, а дебнещият Захи Ахмед открадна топката и спокойно я насочи във вратата. Само три минути по-късно Матан Балтакса стреля с глава, но уцели гредата.

На почивката Деян Станкович направи тройна смяна и в игра се появиха Марко Арнаутович, Мухамед Чам и Тими Елшник. В 58-ата минута Звезда получи числено предимство, след като Балтакса си изкара два жълти картона в рамките на няколко секунди и остави Апоел (Беер Шева) в намален състав.

Израелците се прибраха в половината си, но контраатакуваха опасно. В 71-вата минута гол на Елиел Перец беше отменен заради засада. Малко по-късно реферът Хесус Хил Мансано вдигна червен картон на Лукасен, но след консултация с ВАР промени решението си.

Снимка 1: sportal.blic.rs

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