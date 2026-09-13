Киву: Видяхме добри неща срещу Наполи и Реал Мадрид, искаме да следваме този път

Наставникът на Интер Кристиан Киву се върна към последните два мача на своя тим - победата с 3:2 над Наполи и загубата с 1:2 от Реал Мадрид, по време на пресконференцията си преди домакинството на Удинезе. Той също така подчерта, че някои от играчите му все още не са навлезли във форма предвид нарушената им предсезонна подготовка.

“Федерико Димарко днес тренира и ще бъде на разположение за мача, а Джед Спенс е в процес на възвръщане на формата си. Утре ще видите ситуацията с останалите играчи, щом обявя групата за двубоя. Хакан Чалханоолу имаше контузия още преди финала за Купата на Италия и Световното първенство, като видяхме какви критики получиха той и останалите турски футболисти. Нямаме търпение да върнем във форма всички играчи, чиято предсезонна подготовка беше повлияна от Мондиала. Трябва да се подготвяме за всеки мач по един и същи начин, осъзнавайки, че Удинезе имат физика и качества, с които могат да ни създадат проблеми. Техният треньор свърши чудесна работа през последните няколко години, въпреки че през това време се смениха много играчи.

Cristian Chivu explains how Inter are approaching the match against Udinese 🎙️🖤💙 pic.twitter.com/c6aG0WU02e — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) September 13, 2026

Целта е да продължаваме да израстваме и да се развиваме. Твърде рано е да се дават оценки, тъй като все още сме в началото на сезона. Ако съдим само по резултатите, може да има някои критики, но аз виждам добри неща, като не сме фокусирани само върху това. Гледаме принципите, които искаме да добавим, без да губим вяра в добрите неща, които видяхме срещу Наполи и Реал Мадрид. Съчетавам тези два мача, защото изразходвахме доста енергия при обрата срещу Наполи, а 72 часа по-късно бяхме на “Бернабеу”. Харесаха ми куража, характера и реакцията след грешките. Взимам позитивите, защото искаме да следваме този път.

Последните ни няколко мача в Шампионската лига не минаха така, както ни се искаше, като спечелихме само един от седем. Аз обаче не видях отбор, който е загубил сърцето си. Напротив, видях тим, който почувства, че е изпуснал възможност в Мадрид, защото играхме толкова добре. Можехме да се справим по-добре и трябва да се подобрим, знаем това. Интер е свикнал с напрежението, но важно е самочувствието. Оценките на останалите не е наш проблем, всеки е свободен да изразява мнението си. Нашата отговорност е да знаем кои сме ние и какъв е процесът на развитие, който искаме в бъдеще.

Киву: Щастлив съм от куража, който показахме

Миналия сезон загубихме още във втория кръг срещу Удинезе, но след това спечелихме два трофея, така че е хубаво да си припомним откъде започнахме. Чувам много приказки за тактически схеми, но всичко опира до интерпретацията. Има отбори, които играят с 4-2-3-1, но се защитават с шестима човека. Повече се интересувам от това всеки играч да разбира движенията. Ние сме развит отбор и знаем как да правим много различни неща. Анди Диуф? Целта е той да играе 80 минути на върхово темпо, а не само 60, но това важи за всички. Щом види вратата, той предизвиква опонентите, което ги дестабилизира. В този смисъл той ни дава допълнително решение. Доволни сме от това, което ни дава, а също и от начина, по който е на разположение за своите съотборници”, коментира Киву.

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Снимки: Gettyimages