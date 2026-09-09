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Моуриньо: Луд мач, можеше да завърши 7:6

  • 9 сеп 2026 | 04:06
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо определи победата на своя тим с 2:1 над Интер в Шампионската лига като част от един „луд мач“, който можеше да свърши и с доста повече голове в двете врати. Португалецът призна, че въпреки кадровите проблеми, отборът му е бил безмилостен при грешките на съперника в началото на срещата.

„Хареса ми резултатът – три точки в първия мач срещу много силен отбор. Самият двубой обаче беше грандиозен за всеки пред телевизора, но не и за мен или за Кристиан Киву. Този мач беше луд. Можеше да бъде 5:0 за нас, 5:5, 7:6, 5:6 – мач с толкова много положения. Интер е силен отбор, беше ни тежко с нашата халфова линия да ги затворим, когато се прибираха дълбоко, но въпреки това можехме да убием интригата при 3:0 още преди полувремето. Имахме нов шанс чрез Белингам, Интер също можеше да вкара няколко гола. Всичко беше отворено до края, просто един луд футболен мач", заяви Моурино.

Специалистът защити нападателя си Килиан Мбапе, който получи някои освирквания от трибуните заради обвинения в егоизъм на терена.

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„Мбапе работи изключително здраво, вкара важен гол, имаше две или три ситуации, които по принцип реализира, но не се притеснявам. Той винаги ще вкарва голове. Със сигурност отново ще бъде голмайстор на Шампионската лига този сезон. Работи много за отбора, така че няма как да бъда по-доволен“, продължи Специалния.

Запитан накрая защо президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е бил толкова настоятелен да го върне на „Сантиаго Бернабеу“, той отговори с една от емблематичните си реплики: „Защото ситуацията беше тежка. Ако е лесно, не е за мен. Ако е трудно, звъниш на Жозе.“

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Снимки: Gettyimages

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