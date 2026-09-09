"Бернабеу" си тръгна разтревожен, защото Интер превъзхождаше

„Бернабеу“ си тръгна разтревожен, пише "Марка" в анализа си за дербито Реал Мадрид - Интер от Шампионска лига. "Кралският клуб" спечели с 2:1 в атрактивен мач с много пропуски на двата отбора.

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Ето как мадридския водещ сайт коментира титаничния сблъсък от снощи:

"Бернабеу" си тръгна разтревожен. Защото резултатът показа едно, а мачът разказа съвсем различна история. Италианският отбор превъзхождаше съперника си в почти всичко – владееше повече топката, направи повече подавания, създаде повече положения и дълго време контролираше темпото на срещата. Интер спечели почти всички статистически показатели. Всички, с изключение на единствения, който наистина има значение – головете.

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Точно там Реал Мадрид отново се вкопчи в почти необяснимата си способност да оцелява, когато вечерта изглежда поела във възможно най-лошата посока. Запазена марка на клуба в Шампионската лига.

Браим, Куртоа и Мбапе бяха изключенията в сивото представяне на Реал и същевременно най-добрите новини. Малагиецът беше неудържим и смел. Тибо – спасител. А Килиан – смъртоносен. Но това беше всичко. Останалите оставиха твърде много въпроси след вечер в Шампионската лига, която завърши с победа, но без пълноценни празненства.

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Сред тези въпроси отново се появява името на Винисиус. Около бразилеца вече се усеща недоволство, а „Бернабеу“ не се опитва да го прикрива, когато нещо не му харесва. Той продължава да бъде далеч от най-добрата си форма и всяка загубена топка предизвиква ропот по трибуните, откъдето очакват много повече от него.

Вратарят на Интер допусна най-тежката грешка в кариерата си на „Бернабеу“, след като загуби топката срещу Феде Валверде в малкото наказателно поле. Получи я, опита да финтира… а за уругваеца беше достатъчно само да я докосне, за да превърне пресата в гол. Ужасяваща грешка на вратаря, която ще обиколи света, въпреки че впоследствие той направи две от спасяванията на вечерта.

Първо отрази с крак удар на Мбапе, а след това спря и Белингам. Две великолепни намеси в една и съща ситуация през първото полувреме, които повтори след почивката – отново срещу Джуд. Въпреки всичко със сигурност няма да забрави издънката си при втория гол.

Само заради изпълнението на Браим в 58-ата минута си заслужаваше човек да бъде на „Бернабеу“. Малагиецът получи топката в ъгъла на наказателното поле и стигна до аутлинията след два впечатляващи финта, като при единия поведе топката с пета. Браим в най-чистия му вид.

Последвалото подаване към Белингам беше още по-гениално – истинска магия, с която прехвърли топката над вратаря. Белингам обаче пропусна положението след фантастично спасяване на Хосеп Мартинес и така Браим остана без асистенцията на вечерта. В статистиката обаче той записа голов пас за първото попадение на Килиан, след като отне топката и изведе французина сам за 1:0. Браим беше най-добрият футболист на Реал срещу Интер.

Интер беше машина за създаване на футбол, особено през първото полувреме, но индивидуалните грешки го провалиха. Две загубени топки доведоха до двата гола на Реал Мадрид, който беше надигран във всички аспекти.

Интер имаше 63% владение на топката, а на почивката показателят беше 70%. Италианците направиха 577 подавания срещу 305 за Реал. Те изпълниха и повече корнери – десет срещу три. Спечелиха повече единоборства и отнеха повече топки. В крайна сметка обаче головете са тези, които се броят. Реал отбеляза два през първото полувреме, а Интер – само един след почивката. Въпреки това „Бернабеу“ осъзна какво всъщност се случваше на терена…

Как да не се ядосва Мбапе, когато се опитват да го обвиняват за проблемите на Реал Мадрид… или за старите проблеми на ПСЖ? Сезон след сезон Килиан върши това, което трябва – отбелязва голове.

Нападателят започна вечерта, вдигайки наградата за голмайстор на последното издание на Шампионската лига, а само 14 минути по-късно вече беше отбелязал първото си попадение в настоящия турнир. С този гол той изравни постижението на Раул Гонсалес от 71 попадения в Шампионската лига. Ако всички футболисти на Реал вършеха работата си като Мбапе…

Куртоа направи шест ключови спасявания срещу Интер и осуети всички опити на италианците да стигнат до обрат. Белгиецът демонстрира пълния си арсенал и за пореден път потвърди, че е най-добрият вратар в света.

Това, разбира се, е само наполовина добра новина, защото Интер твърде често разкриваше слабостите в защитната организация на „белите“. Куртоа не можеше да направи нищо при попадението на италианците, но спаси Реал от кошмарна вечер.

Около Винисиус на „Бернабеу“ вече се усеща недоволство. Бразилецът продължава да не намира най-добрата си форма, а търпението на привържениците на Реал започва да се изчерпва. Нямаше масови освирквания, но при всяка негова загубена топка се чуваха неодобрителни възгласи – а такива случаи не бяха малко.

Освирквания се чуха и по време на игра. През първото полувреме Винисиус успя да заслужи аплодисментите на трибуните, след като се пребори за една топка край страничната линия, но тази изолирана проява не беше достатъчна, за да прикрие поредния му безличен мач.

Винисиус продължава да търси себе си, а „Бернабеу“ засега чака… макар че вече го прави с нарастващо недоволство на заден план.

Шампионската лига започна на „Сантяго Бернабеу“ без традиционното огромно платно със звездите в центъра на терена. Много, много странно. Трудно е да се повярва, че от УЕФА са го забравили или че не са намерили достатъчно доброволци, които да го разпънат.

Загадка, която изненада присъстващите на „Бернабеу“, но не отне от магията в началото на двубоя."

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