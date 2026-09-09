Хаусен отвърна на Барела на италиански, появи се и фалшива новина

Защитникът на Реал Мадрид Дийн Хаусен отговори на Николо Барела на италиански по време на изминалия мач от Шампионската лига между испанците и Интер на „Бернабеу“, но не се е подигравал на Лаутаро Мартинес. Бившият играч на Ювентус и Рома влезе в спор с футболисти на Интер, включително Барела и капитана на „нерадзурите“ Лаутаро Мартинес, в последните минути на двубоя, спечелен от домакините с 2:1.

Dean Huijsen poniendo a Lautaro Martínez en su sitio.



HONOR 👏🏻 pic.twitter.com/34AchSceQ7 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 9, 2026

Видеоклипове, които бързо се разпространиха в социалните мрежи, показват как испанският национал влиза в конфронтация с Лаутаро и Барела. Камерите уловиха как Хаусен отвръща на италианския национал с думите „Млъкни“ на италиански („Stai zitto“).

Халфът на Интер протестира пред съдията, но Хаусен настоятелно му каза да спре.

Въпреки публикации в някои италиански медии, цитатите, приписвани на Хаусен относно сблъсъка му с Лаутаро Мартинес, са изфабрикувани. Според тези информации бранителят е посъветвал Лаутаро да „уважава Реал Мадрид“, добавяйки, че „лос меренгес“ „никога не са губили финал на Шампионската лига с 0:5“. Хаусен обаче никога не е правил подобно изявление. Твърдението изглежда произлиза от сатиричен акаунт в социалните мрежи.

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