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  3. Хаусен отвърна на Барела на италиански, появи се и фалшива новина

Хаусен отвърна на Барела на италиански, появи се и фалшива новина

  • 9 сеп 2026 | 17:58
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Защитникът на Реал Мадрид Дийн Хаусен отговори на Николо Барела на италиански по време на изминалия мач от Шампионската лига между испанците и Интер на „Бернабеу“, но не се е подигравал на Лаутаро Мартинес. Бившият играч на Ювентус и Рома влезе в спор с футболисти на Интер, включително Барела и капитана на „нерадзурите“ Лаутаро Мартинес, в последните минути на двубоя, спечелен от домакините с 2:1.

Видеоклипове, които бързо се разпространиха в социалните мрежи, показват как испанският национал влиза в конфронтация с Лаутаро и Барела. Камерите уловиха как Хаусен отвръща на италианския национал с думите „Млъкни“ на италиански („Stai zitto“).

Халфът на Интер протестира пред съдията, но Хаусен настоятелно му каза да спре.

Въпреки публикации в някои италиански медии, цитатите, приписвани на Хаусен относно сблъсъка му с Лаутаро Мартинес, са изфабрикувани. Според тези информации бранителят е посъветвал Лаутаро да „уважава Реал Мадрид“, добавяйки, че „лос меренгес“ „никога не са губили финал на Шампионската лига с 0:5“. Хаусен обаче никога не е правил подобно изявление. Твърдението изглежда произлиза от сатиричен акаунт в социалните мрежи.

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