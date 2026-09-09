Киву: Щастлив съм от куража, който показахме

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву заяви, че е останал „щастлив и оптимистично настроен“ за бъдещето на своя тим, въпреки поражението с 1:2 при гостуването на Реал Мадрид в първия кръг на Шампионската лига. „Нерадзурите“ доминираха в големи периоди от двубоя на „Сантиаго Бернабеу“, но две фатални индивидуални грешки в началото ги лишиха от по-добър резултат.

„Въобще не съм ядосан, щастлив съм от куража и характера, които отборът ми показа. Ако правиш грешки – а това е част от спорта – всичко опира до това как реагираш на тях и как продължаваш напред, какъв е езикът на тялото ти и твоето отношение до самия край. Бих казал, че тази вечер направихме добро представяне, като се опитахме да доминираме и да държим инициативата през цялото време. Това ме прави щастлив и оптимистично настроен за бъдещето на този отбор. Грешки се случват. Знаехме, че ще трябва да им позволим да направят нещо при преходите заради качеството, което притежават в атака, но останахме в мача до самия край, показахме характер и това беше добро представяне. Гордея се, че показахме смелост и не дойдохме тук с мисълта да играем за равенство, а вместо това атакувахме и пренесохме играта срещу отбор като Реал Мадрид“, коментира Киву.

Реал Мадрид издебна и наказа грешките на Интер за успешен старт в ШЛ

Румънският специалист обърна специално внимание на вратаря си Хосеп Мартинес, който сбърка фатално при втория гол на Федерико Валверде, но след това направи поредица от феноменални спасявания.

„Защо трябва да назовавате конкретно него? Тъкмо казах, че най-важното нещо е как реагираш на грешките, а Пепо реагира като вратар от високо ниво, защото запази самообладание и направи страхотни спасявания. Не става въпрос само за голмайсторите или вратарите, а за всеки един играч на терена – важно е как реагираш, да държиш главата си изправена и да откриеш отново увереността си. Точно това ме интересува“, допълни той.

Сблъсъкът беше и специална лична среща за Киву, който се изправи срещу Жозе Моуриньо начело на „белия балет“ – същият треньор, с когото румънецът спечели историческия требъл с Интер през 2010 година.

„Обичам Моуриньо до полуда заради всичко, което направихме заедно, заради начина, по който стоеше до мен и семейството ми в труден момент от живота ми, и за доверието, което ми гласува. Той е велик човек, бях толкова щастлив да го прегърна и му пожелавам всичко най-добро в това ново приключение“, завърши Кристиан Киву.

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Снимки: Gettyimages