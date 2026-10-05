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Нападател на Португалия: Тези три мача са източник на гордост за мен

  • 5 окт 2026 | 15:06
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Нападател на Португалия: Тези три мача са източник на гордост за мен

Нападателят на Португалия Гонсало Рамош изрази задоволството си от последните три мача, в които успя да се утвърди като титуляр в отсъствието на капитана Кристиано Роналдо. В тях играчът на Милан отбеляза три гола и направи една асистенция. Именно той вкара победното попадение за домакинския успех с 2:1 над Норвегия, както направи преди това в гостуването на същия опонент.

“Важна е отборната игра. Аз бях на подходящото място, за да вкарам. Като нападател, трябваше да бъда там. Изглежда лесно, но не е. Винаги се опитвам да бъда благодарен, когато ми се отдава възможност, защото Жоао Феликс можеше да избере различен завършек. Тези последни три мача са източник на гордост и демонстрация на моята работа. Създадохме много положения и аз, като нападател, в крайна сметка се възползвах от качеството около мен. Винаги съм показвал, че съм на разположение дори когато не играех много. Това е част от футбола и тези три мача са доказателство за моя труд. Класирането за 1/4-финалите в Лигата на нациите? Намираме се в период на адаптация към новия селекционер, но искаме да спечелим групата. Мачовете ни служат като тренировки, за да направим необходимите промени”, коментира Рамош след снощния успех.

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Снимки: Gettyimages

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