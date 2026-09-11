Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Спенс най-сетне тренира, но дебютът му за Интер може да се забави

Спенс най-сетне тренира, но дебютът му за Интер може да се забави

  • 11 сеп 2026 | 20:15
  • 516
  • 0
Спенс най-сетне тренира, но дебютът му за Интер може да се забави

Джед Спенс най-накрая проведе първа тренировка на трева близо месец след пристигането си от Тотнъм. Въпреки че се надява скоро да направи своя дебют за Интер, италианските медии предполагат, че може да му се наложи да почака още за първия си мач на „Сан Сиро“.

Спенс беше заснет от клубните фотографи по време на занимание в четвъртък, като различни издания в Италия потвърдиха, че това е била първата му сесия на открито, откакто осъществи летния си трансфер от Тотнъм на стойност 35 милиона евро.

26-годишният футболист получи удължена почивка след участието си на полуфиналите на Световното първенство с Англия през лятото. Според „Гадзета дело Спорт“ той се е завърнал и с лек физически проблем, който го е принудил да пропусне финалната фаза от предсезонната подготовка.

Това обяснява защо Спенс все още не е играл за „нерадзурите“, докато друг член на английския национален отбор от Мондиала - Джон Стоунс, вече записа три мача след трансфера си на „Сан Сиро“ по-рано това лято.

Спенс има още три дни до следващия мач на Интер – домакинството на Удинезе в Серия А в понеделник вечер. Въпреки това, според „Спорт Медиасет“, ръководството на клуба няма намерение да прибързва с включването му в игра. Изданието дори предполага, че за дебют на Спенс е набелязана датата 10 октомври, когато Интер посреща Парма в първия си мач след паузата за националните отбори.

Междувременно треньорът Кристиан Киву намери успешно решение за позицията на десен уинг-бек в лицето на преквалифицирания централен полузащитник Анди Диуф. Той беше титуляр в три от четирите официални мача на Интер от началото на сезон 2026-27. Луис Енрике, който започна срещу Каляри, също остава на разположение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Наказанието на треньора на Лукас Петков беше отменено и той ще води Елверсберг срещу Байерн

Наказанието на треньора на Лукас Петков беше отменено и той ще води Елверсберг срещу Байерн

  • 11 сеп 2026 | 20:53
  • 410
  • 0
Барсeлона ще дебютира с третия си екип срещу Леванте

Барсeлона ще дебютира с третия си екип срещу Леванте

  • 11 сеп 2026 | 19:55
  • 684
  • 2
Сар е готов да дебютира за Ювентус

Сар е готов да дебютира за Ювентус

  • 11 сеп 2026 | 19:11
  • 664
  • 0
Зидан ще даде шанс на нови лица за дебюта си като селекционер на Франция

Зидан ще даде шанс на нови лица за дебюта си като селекционер на Франция

  • 11 сеп 2026 | 18:31
  • 980
  • 0
Де Дзерби не е притеснен, сигурен е, че позитивните резултати ще дойдат

Де Дзерби не е притеснен, сигурен е, че позитивните резултати ще дойдат

  • 11 сеп 2026 | 18:19
  • 743
  • 0
Аморим: Пулишич е разстроен и това много ми харесва

Аморим: Пулишич е разстроен и това много ми харесва

  • 11 сеп 2026 | 17:31
  • 1373
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

  • 11 сеп 2026 | 20:28
  • 36550
  • 91
Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

  • 11 сеп 2026 | 21:51
  • 5683
  • 17
В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 14630
  • 36
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 33446
  • 282
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 16553
  • 25
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 33565
  • 104