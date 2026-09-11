Спенс най-сетне тренира, но дебютът му за Интер може да се забави

Джед Спенс най-накрая проведе първа тренировка на трева близо месец след пристигането си от Тотнъм. Въпреки че се надява скоро да направи своя дебют за Интер, италианските медии предполагат, че може да му се наложи да почака още за първия си мач на „Сан Сиро“.

Спенс беше заснет от клубните фотографи по време на занимание в четвъртък, като различни издания в Италия потвърдиха, че това е била първата му сесия на открито, откакто осъществи летния си трансфер от Тотнъм на стойност 35 милиона евро.

26-годишният футболист получи удължена почивка след участието си на полуфиналите на Световното първенство с Англия през лятото. Според „Гадзета дело Спорт“ той се е завърнал и с лек физически проблем, който го е принудил да пропусне финалната фаза от предсезонната подготовка.

Това обяснява защо Спенс все още не е играл за „нерадзурите“, докато друг член на английския национален отбор от Мондиала - Джон Стоунс, вече записа три мача след трансфера си на „Сан Сиро“ по-рано това лято.

Спенс има още три дни до следващия мач на Интер – домакинството на Удинезе в Серия А в понеделник вечер. Въпреки това, според „Спорт Медиасет“, ръководството на клуба няма намерение да прибързва с включването му в игра. Изданието дори предполага, че за дебют на Спенс е набелязана датата 10 октомври, когато Интер посреща Парма в първия си мач след паузата за националните отбори.

Междувременно треньорът Кристиан Киву намери успешно решение за позицията на десен уинг-бек в лицето на преквалифицирания централен полузащитник Анди Диуф. Той беше титуляр в три от четирите официални мача на Интер от началото на сезон 2026-27. Луис Енрике, който започна срещу Каляри, също остава на разположение.

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Снимки: Imago