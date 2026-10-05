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Саудитска Арабия се отказва от футуристичния стадион на 350 метра височина

  • 5 окт 2026 | 15:26
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Саудитска Арабия се отказва от футуристичния стадион на 350 метра височина

Мащабният проект на Саудитска Арабия за изграждане на ултрамодерен стадион на 350 метра над земята на стойност 2,5 милиарда евро е напът да бъде окончателно изоставен. Според информация на агенция „Ройтерс“, близкоизточната монархия дискретно замразява плановете си за футуристичното съоръжение в Неом, което трябваше да бъде един от основните символи на Световното първенство през 2034 година.

Смелата концепция предизвикваше широк интерес през последните няколко години като част от националната програма за трансформация и модернизация „Визия 2030“. Неом е мегапроект и планиран град в провинция Табук в Саудитска Арабия. За цялостното развитие на Неом престолонаследникът на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман първоначално бе заделил внушителен бюджет от 500 милиарда евро.

Самото спортно съоръжение трябваше да струва 2,5 милиарда евро, но през последните месеци кралството преосмисли финансовите си приоритети. Засегната пряко от войната в Иран, Саудитска Арабия се подготвя да отчете спад от 3,6% в своя брутен вътрешен продукт.

Отказът от високопланинското съоръжение не поставя под въпрос организацията на Мондиал 2034, който ще бъде първият шампионат на планетата с 48 отбора, проведен само в една държава. Властите в Рияд продължават дейността по изграждането и реновирането на 15 арени, разпределени в пет града, макар и вече без проекти високо във въздуха.

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