Наполи излезе от дупката срещу затъналата Болоня

Отборът на Наполи прекъсна поредицата си от три загуби във всички турнири с минимална домакинска победа с 1:0 над Болоня в двубой от четвъртия кръг на Серия "А". “Рособлу” пък допуснаха третото си поражение през сезона, като нямат победа в четирите си досегашни мача.
Първото полувреме премина при инициатива на “партенопеите”, но Антонио Вергара и Расмус Хойлунд пропуснаха добри възможности за гол. Втората част пък протече при тотална доминация на неаполитанците. Техният натиск най-после даде резултат в 66-ата минута, когато Станислав Лоботка се възползва от асистенция на дебютиралия като резерва Костантино Фавазули и с воле прокара топката между краката на вратаря Масимо Песина.
След като сложи край на серията си от три шампионатни срещи без успех над този съперник, Наполи събра шест точки и се изкачи на деветото място в класирането, където Болоня е чак на 16-ата позиция със само един пункт.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages