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Наполи излезе от дупката срещу затъналата Болоня

  • 13 сеп 2026 | 20:55
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Отборът на Наполи прекъсна поредицата си от три загуби във всички турнири с минимална домакинска победа с 1:0 над Болоня в двубой от четвъртия кръг на Серия "А". “Рособлу” пък допуснаха третото си поражение през сезона, като нямат победа в четирите си досегашни мача.

Първото полувреме премина при инициатива на “партенопеите”, но Антонио Вергара и Расмус Хойлунд пропуснаха добри възможности за гол. Втората част пък протече при тотална доминация на неаполитанците. Техният натиск най-после даде резултат в 66-ата минута, когато Станислав Лоботка се възползва от асистенция на дебютиралия като резерва Костантино Фавазули и с воле прокара топката между краката на вратаря Масимо Песина.

След като сложи край на серията си от три шампионатни срещи без успех над този съперник, Наполи събра шест точки и се изкачи на деветото място в класирането, където Болоня е чак на 16-ата позиция със само един пункт.

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Снимки: Gettyimages

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