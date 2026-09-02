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  3. Краковия и Минчев се сбогуваха с Купата на Полша след загуба с дузпи

Краковия и Минчев се сбогуваха с Купата на Полша след загуба с дузпи

  • 2 сеп 2026 | 23:00
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Краковия и Минчев се сбогуваха с Купата на Полша след загуба с дузпи

Елитният Краковия претърпя тежко разочарование и приключи преждевременно участието си в Купата на Полша, след като загуби от втородивизионния Знич Прушков след изпълнение на дузпи. Двубоят предложи невероятна драма и завърши 1:1 в редовното време, а българският национален нападател Мартин Минчев се появи от пейката в 81-вата минута на мястото на Саифалах Лтайеф и игра в двете продължения, но не бе сред изпълнителите на дузпи.

След безпогрешно първо полувреме, гостите от Краков изглеждаха близо до победата в 81-вата минута. Тогава Айдин Хасич пое инициативата и с красив, техничен удар извън границите на наказателното поле пречупи съпротивата на домакините, забивайки топката под гредата за 1:0.

Истинският шок за фаворита обаче настъпи в дълбокото добавено време на срещата. В 95-ата минута бранителят на Краковия Мауро Перкович допусна груба и неразчетена грешка, играейки с ръка в собственото пеналтерия. Съдията незабавно посочи бялата точка, а Тимон Прочек остана хладнокръвен и изравни за 1:1 в последната възможна секунда.

Продълженията не предложиха нови попадения и така се стигна до дузпи. Там за Краковия фатални се оказаха пропуските на Дижон Камери, Мауро Перкович и Брахим Траоре и така домакините спечелиха с 4:3 точни изстрела.

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