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  3. Мартин Минчев и Краковия се пребориха за точка на терена на шампиона

Мартин Минчев и Краковия се пребориха за точка на терена на шампиона

  • 25 юли 2026 | 23:38
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Мартин Минчев и Краковия се пребориха за точка на терена на шампиона

Лех (Познан) и Краковия направиха нулево равенство в среща от откриващия кръг в първенството на Полша. Мартин Минчев беше титуляр за гостите и остана на терена до 66-ата минута, когато отстъпи мястото си на Венсан Бурле.

Лех влезе в двубоя с огромно самочувствие, след като вече спечели Суперкупата на Полша, а само преди няколко дни разгроми Орхус с 4:1 като гост във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Домакините доминираха до почивката и създадоха няколко добри положения, но ги пропуснаха.

В началото на второто полувреме съдията вдигна червен картон на вратаря на Лех Матеуш Лис, но след намесата на ВАР промени решението си. Тимът от Познан продължи да притиска съперника си, но краят на срещата дойде при 0:0.

Във втория кръг Краковия ще е домакин на Погон (Шчечин), а Лех ще гостува на новака Вечиста (Краков), но преди това предстои реваншът с Орхус.

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Снимки: Imago

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