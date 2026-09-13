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Голяма чистка в последния в Ла Лига

  • 13 сеп 2026 | 20:35
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Голяма чистка в последния в Ла Лига

Собствениците на Валенсия предприеха тотална чистка в спортно-техническия щаб предвид последното място на отбора в класирането на Ла Лига.

От клуба обявиха уволнението на спортния директор Рон Гурлай, наставника Карлос Корберан и всички негови помощници - Лисандро Исей, Ханс Гилхаус, Андрес Самора и Малек Шафей. Така временно старши треньор на отбора ще бъде Оскар Санчес, който води дубъла, а на поста спортен директор беше назначен Браулио Васкес. 54-годишният ръководител имаше същите функции в клуба между 2010-а и 2013-а. След това той прекара три години във Валядолид, а от 2017-а досега беше шеф на Осасуна.

Корберан пристигна на “Местайя” навръх Коледа през 2024 година, като под негово ръководство Валенсия записа 28 победи, 18 равенства и 26 загуби в общо 72 мача. През този сезон тимът стартира с нулево реми срещу Селта, последвано от четири поредни загуби от Бетис (0:1), Депортиво Ла Коруня (1:3), Барселона (0:5) и Севиля (0:1). Така “прилепите” са на дъното в Ла Лига, което коства треньорския пост на 43-годишния испанец.

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Снимки: Gettyimages

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