Голяма чистка в последния в Ла Лига

Собствениците на Валенсия предприеха тотална чистка в спортно-техническия щаб предвид последното място на отбора в класирането на Ла Лига.

От клуба обявиха уволнението на спортния директор Рон Гурлай, наставника Карлос Корберан и всички негови помощници - Лисандро Исей, Ханс Гилхаус, Андрес Самора и Малек Шафей. Така временно старши треньор на отбора ще бъде Оскар Санчес, който води дубъла, а на поста спортен директор беше назначен Браулио Васкес. 54-годишният ръководител имаше същите функции в клуба между 2010-а и 2013-а. След това той прекара три години във Валядолид, а от 2017-а досега беше шеф на Осасуна.

OFFICIAL STATEMENT | BRAULIO VÁZQUEZ



Valencia CF have appointed Braulio Vázquez as the club’s new Sporting Director.



Welcome back, Braulio!



🔗 https://t.co/dcMIINd34f pic.twitter.com/AzhoGPJC5u — Valencia CF (@valenciacf_en) September 13, 2026

Корберан пристигна на “Местайя” навръх Коледа през 2024 година, като под негово ръководство Валенсия записа 28 победи, 18 равенства и 26 загуби в общо 72 мача. През този сезон тимът стартира с нулево реми срещу Селта, последвано от четири поредни загуби от Бетис (0:1), Депортиво Ла Коруня (1:3), Барселона (0:5) и Севиля (0:1). Така “прилепите” са на дъното в Ла Лига, което коства треньорския пост на 43-годишния испанец.

OFFICIAL STATEMENT | RON GOURLAY AND CARLOS CORBERÁN



🔗 https://t.co/PK69OTahXc pic.twitter.com/xnB5ttxmQz — Valencia CF (@valenciacf_en) September 13, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages