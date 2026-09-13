Синът на Паоло Малдини катастрофира след снощната победа на Каляри

Атакуващият халф на Каляри Даниел Малдини е претърпял катастрофа след снощния успех с 2:1 в гостуването на Аталанта, в което отбеляза победния гол в мача от дузпа, съобщават италианските медии.

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Синът на легендата Паоло Малдини е участвал в пътно-транспортно произшествие между две коли около 5:15 часа местно време в северната част на Милано. 24-годишният играч е получил леки наранявания, като е бил откаран в болницата “Фатебенефратели” за допълнителни медицински изследвания.

Milano, incidente stradale per Daniel Maldini: il calciatore portato in ospedale per accertamenti pic.twitter.com/ZWiqs16PPB — AGTW (@AGTW_it) September 13, 2026

Общо шестима души са били замесени в инцидента, като освен футболиста става въпрос за две жени на 20 и 22 години, както и за трима мъже на 19, 20 и 21 години. На местопроизшествието са се отзовали три линейки и един медицински автомобил. Няма информации за сериозни наранявания, като един човек е получил лекарска помощ на място, а останалите петима са били отведени в болница. Все още не са ясни обстоятелствата около катастрофата, като местната полиция провежда разследване.

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Снимки: Gettyimages